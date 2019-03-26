Омское УФАС наказало «Альянс» и «Стройторг» за участие в картельном сговоре

Posted 26 марта 2019, 02:39
Published 26 марта 2019, 02:39
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
Ранее УФАС признало картельным сговором соглашение, заключенное между данными компаниями и ООО «Трансстрой» для участия в открытом аукционе на выполнение ремонта дороги к деревне Кипо-Кулары Тевризского муниципального района Омской области, сообщает пресс-служба УФАС России по Омской области.
Нарушение выразилось в намеренном внесении большого количества понижающих ценовых предложений (с 5% до 61%) со стороны «Стройторга» и «Альянса», что значительно снизило стоимость работ и дезориентировало других участников торгов.
В дальнейшем заявки данных организаций были отклонены как несоответствующие требованиям документации об электронном аукционе, а ООО «Трансстрой» признано победителем.
Однако ООО «Трансстрой» как участника картельного сговора освободили от административной ответственности, поскольку компания первая добровольно заявила в УФАС о заключении антиконкурентного соглашения между организациями.