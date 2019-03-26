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Posted 26 марта 2019, 02:39

Published 26 марта 2019, 02:39

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

Омское УФАС наказало «Альянс» и «Стройторг» за участие в картельном сговоре

Омское УФАС наказало «Альянс» и «Стройторг» за участие в картельном сговоре

26 марта 2019, 02:39
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Управление Федеральной антимонопольной службы по Омской области оштрафовало ООО «Альянс» на 757 888 рублей и ООО «Стройторг» на 528 640 рублей за нарушение антимонопольного законодательства.

Ранее УФАС признало картельным сговором соглашение, заключенное между данными компаниями и ООО «Трансстрой» для участия в открытом аукционе на выполнение ремонта дороги к деревне Кипо-Кулары Тевризского муниципального района Омской области, сообщает пресс-служба УФАС России по Омской области.

Нарушение выразилось в намеренном внесении большого количества понижающих ценовых предложений (с 5% до 61%) со стороны «Стройторга» и «Альянса», что значительно снизило стоимость работ и дезориентировало других участников торгов.

В дальнейшем заявки данных организаций были отклонены как несоответствующие требованиям документации об электронном аукционе, а ООО «Трансстрой» признано победителем.

Однако ООО «Трансстрой» как участника картельного сговора освободили от административной ответственности, поскольку компания первая добровольно заявила в УФАС о заключении антиконкурентного соглашения между организациями.

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