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Posted 26 марта 2019, 05:32

Published 26 марта 2019, 05:32

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

Омички отдали мошенникам 2 млн рублей за мнимые компенсации

Омички отдали мошенникам 2 млн рублей за мнимые компенсации

26 марта 2019, 05:32
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Жительницы Кировского округа города Омска перевели мошенникам около 2 млн рублей. Женщины надеялись получить компенсации: одна — за покупку биологически активных добавок, вторая — за вложения в финансовую пирамиду.

Первая потерпевшая, 66-летняя пенсионерка, поверила неизвестному мужчине, который позвонил ей на телефон и представился сотрудником полиции. Мужчина сказал, что ей полагается компенсация в размере 10 млн рублей от находящейся под следствием компании, где ранее омичка покупала биологически активные добавки, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Омску.

Неизвестный убедил пенсионерку, что окажет юридическую помощь при подаче судебного иска, и запросил небольшую сумму. Омичка в течение двух месяцев перевела злоумышленнику в общей сложности 1,5 млн рублей, но обещанной компенсации так и не дождалась.

Еще одна жительница Кировского округа надеялась вернуть с процентами деньги, вложенные ею в финансовую пирамиду еще в 1995 году. Для получения компенсации омичка перевела звонившим под различными предлогами 335 тыс. рублей. Обратиться в полицию с заявлением женщину убедил сын, которому она рассказала о переводах.

В настоящее время полиция занимается раскрытием преступлений, установлением личностей подозреваемых, сбором и закреплением доказательной базы.

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