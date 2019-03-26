Омички отдали мошенникам 2 млн рублей за мнимые компенсации

Еще одна жительница Кировского округа надеялась вернуть с процентами деньги, вложенные ею в финансовую пирамиду еще в 1995 году. Для получения компенсации омичка перевела звонившим под различными предлогами 335 тыс. рублей. Обратиться в полицию с заявлением женщину убедил сын, которому она рассказала о переводах.