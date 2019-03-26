Омички отдали мошенникам 2 млн рублей за мнимые компенсации

Posted 26 марта 2019, 05:32
Published 26 марта 2019, 05:32
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
Первая потерпевшая, 66-летняя пенсионерка, поверила неизвестному мужчине, который позвонил ей на телефон и представился сотрудником полиции. Мужчина сказал, что ей полагается компенсация в размере 10 млн рублей от находящейся под следствием компании, где ранее омичка покупала биологически активные добавки, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Омску.
Неизвестный убедил пенсионерку, что окажет юридическую помощь при подаче судебного иска, и запросил небольшую сумму. Омичка в течение двух месяцев перевела злоумышленнику в общей сложности 1,5 млн рублей, но обещанной компенсации так и не дождалась.
Еще одна жительница Кировского округа надеялась вернуть с процентами деньги, вложенные ею в финансовую пирамиду еще в 1995 году. Для получения компенсации омичка перевела звонившим под различными предлогами 335 тыс. рублей. Обратиться в полицию с заявлением женщину убедил сын, которому она рассказала о переводах.
В настоящее время полиция занимается раскрытием преступлений, установлением личностей подозреваемых, сбором и закреплением доказательной базы.