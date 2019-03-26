Омичи не имеют возможности платить за вывоз мусора по факту

Добавим, согласно принятому в Омской области нормативу накопления ТКО, омичи, проживающие в благоустроенном жилье, вырабатывают 2,19 кубометра отходов в год. Причем все. Даже младенцы, прописанные на жилплощади. При расчете платежей также не учитывается тот факт, что собственник может не проживать или быть не зарегистрированным в своей квартире. Во многих случаях переход на оплату по факту позволил бы омичам сэкономить.