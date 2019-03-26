Омичи не имеют возможности платить за вывоз мусора по факту

Posted 26 марта 2019, 09:46
Published 26 марта 2019, 09:46
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
По словам главы ведомства Ильи Лобова, делать это омичи смогут только после принятия порядка раздельного накопления мусора.
«Сейчас платить по факту собственникам жилья нельзя. Однако, данный вопрос в настоящее время прорабатывается на уровне Правительства РФ в рамках разработки комплекса мер, направленных на минимизацию единых тарифов региональных операторов. У нас данный вопрос будет проработан после того, как будет принято решение на уровне Правительства РФ, чтобы был общий порядок для всех», - пояснили в Минприроды.
Юристы и правозащитники, опрошенные Городом55, отметили, что в Омской области на самом деле нет законодательного механизма для оплаты владельцами квартир за мусор по факту. Но, чтобы такая возможность появилась не надо ждать, нужны соответствующие правила, утвержденные на уровне региона.
«Я так понимаю, это должна быть региональная программа. Вопрос, на мой взгляд, предполагает принятия регионального решения, чтобы создать условия для раздельного сбора мусора. Если собирать мусор раздельно какому-то дому, а потом не будет условий для его приема – это работать не будет», - сказал правозащитник Игорь Пушкарь.
Стоит отметить, что ряд субъектов РФ, в отличии от Омской области, не стали дожидаться разработки федеральных норм, а приняли региональные решения, дающие жителям право выбирать удобный для них вариант оплаты за мусор.
К примеру, владельцы индивидуальных домов в Подмосковье могут выбрать из двух альтернатив – платить за вывоз по нормативу с общей контейнерной площадки или платить по факту. Свердловским садоводам местные власти разрешили платить по мере накопления мусора. Жители Самары могут договориться со своей УК или ТСЖ и, при наличии собственной мусорной площадки, организовать отдельный учет мусора.
Город55 обратился к региональному мусорному оператору «Магнит» с запросом о возможности заключения договора собственниками жилья на оплату по факту накопления. Ответа от регоператора мы пока не получили.
Добавим, согласно принятому в Омской области нормативу накопления ТКО, омичи, проживающие в благоустроенном жилье, вырабатывают 2,19 кубометра отходов в год. Причем все. Даже младенцы, прописанные на жилплощади. При расчете платежей также не учитывается тот факт, что собственник может не проживать или быть не зарегистрированным в своей квартире. Во многих случаях переход на оплату по факту позволил бы омичам сэкономить.
Напомним, 20 марта 2019 года РЭК Омской области установил единый тариф на услугу регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Ежемесячная плата для жителей частных и многоквартирных домов Омска составит 133,21 рубля за каждого прописанного. В муниципальных районах Омской области плата с одного жителя в благоустроенном жилье – 132,26 рубля, с проживающих в неблагоустроенных домах – 116,21 рубля в месяц.