Молодежь нашла проблемы во всех омских парках

Posted 26 марта 2019, 01:40
Published 26 марта 2019, 01:40
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
Омские городские парки объединяют общие проблемы — отсутствие зимних аттракционов, ледовых городков, точек продажи горячего питания, теплых туалетов и освещения. Для сравнения председатель Молодежного общественного совета Андрей Бем показал фотографии тюменских и московских парков, сообщает «СуперОмск».
При этом молодые парламентарии предложили начать развитие городских парков с «Зеленого острова», а мэрии найти дополнительные средства на эти цели. Однако пыл молодежи немного остудил руководитель комитета по муниципальной собственности и экономическому развитию Олег Афанасьев, указав на несоизмеримость бюджетов Москвы и Тюмени, чьи парки были поставлены в пример бюджету Омска.
«Если вас это беспокоит, может, выбрать сопоставимые с Омском по бюджету города и посмотреть, как они решают проблемы развития парков», - заметил Афанасьев.