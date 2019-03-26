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Posted 26 марта 2019, 01:40

Published 26 марта 2019, 01:40

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

Молодежь нашла проблемы во всех омских парках

Молодежь нашла проблемы во всех омских парках

26 марта 2019, 01:40
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Молодежный общественный совет при Омском городском Совете оценил состояние городских парков и внес предложения по их развитию на заседании комитета по муниципальной собственности и экономическому развитию, проходившем 25 марта.

Омские городские парки объединяют общие проблемы — отсутствие зимних аттракционов, ледовых городков, точек продажи горячего питания, теплых туалетов и освещения. Для сравнения председатель Молодежного общественного совета Андрей Бем показал фотографии тюменских и московских парков, сообщает «СуперОмск».

При этом молодые парламентарии предложили начать развитие городских парков с «Зеленого острова», а мэрии найти дополнительные средства на эти цели. Однако пыл молодежи немного остудил руководитель комитета по муниципальной собственности и экономическому развитию Олег Афанасьев, указав на несоизмеримость бюджетов Москвы и Тюмени, чьи парки были поставлены в пример бюджету Омска.

«Если вас это беспокоит, может, выбрать сопоставимые с Омском по бюджету города и посмотреть, как они решают проблемы развития парков», - заметил Афанасьев.

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