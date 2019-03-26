Молодежь нашла проблемы во всех омских парках

При этом молодые парламентарии предложили начать развитие городских парков с «Зеленого острова», а мэрии найти дополнительные средства на эти цели. Однако пыл молодежи немного остудил руководитель комитета по муниципальной собственности и экономическому развитию Олег Афанасьев, указав на несоизмеримость бюджетов Москвы и Тюмени, чьи парки были поставлены в пример бюджету Омска.