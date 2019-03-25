В Омске хотят запустить ночные автобусы

Posted 25 марта 2019, 02:06
Published 25 марта 2019, 02:06
Modified 19 августа, 21:05
Updated 19 августа, 21:05
По мнению мэра Омска Оксаны Фадиной, частный перевозчик откажется работать себе в убыток и запросит субсидирование ночных маршрутов. Тем не менее социологический опрос, проведенный телеграм-каналом «Протестный Омск», показал, что горожане готовы платить больше, чем 30 рублей, за проезд в ночном автобусе.
Поэтому главой города поручено департаменту транспорта продумать возможность запуска ночных автобусов в Омске.