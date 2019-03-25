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Posted 25 марта 2019, 02:06

Published 25 марта 2019, 02:06

Modified 19 августа, 21:05

Updated 19 августа, 21:05

В Омске хотят запустить ночные автобусы

В Омске хотят запустить ночные автобусы

25 марта 2019, 02:06
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
С данной инициативой омичи обратились к мэру города Оксане Фадиной. Глава Омска скептически отнеслась к предложению, однако поручила директору департамента транспорта Александру Вялкову продумать возможность запуска ночного автобуса.

По мнению мэра Омска Оксаны Фадиной, частный перевозчик откажется работать себе в убыток и запросит субсидирование ночных маршрутов. Тем не менее социологический опрос, проведенный телеграм-каналом «Протестный Омск», показал, что горожане готовы платить больше, чем 30 рублей, за проезд в ночном автобусе.

Поэтому главой города поручено департаменту транспорта продумать возможность запуска ночных автобусов в Омске.

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