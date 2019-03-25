В Омске 14 компаний поймали на отмывании денег

Из-за плохой организации внутреннего контроля в компаниях прокуроры вынесли представления и привлекли к административной ответственности 12 ответственных лиц, после чего в организациях налажена система отчетности на сайте Росфинмониторинга и разработана система внутреннего контроля и обучения персонала.