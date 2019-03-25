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Posted 25 марта 2019, 03:42

Published 25 марта 2019, 03:42

Modified 19 августа, 21:05

Updated 19 августа, 21:05

В Омске 14 компаний поймали на отмывании денег

В Омске 14 компаний поймали на отмывании денег

25 марта 2019, 03:42
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В 2018 году прокуратура пресекла и привлекла к ответственности 14 организаций, замеченных в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

Данные компании осуществляли операции с денежными средствами и иным имуществом (среди них ломбарды, риелторские фирмы и другие) с нарушением законодательства о противодействии отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

Из-за плохой организации внутреннего контроля в компаниях прокуроры вынесли представления и привлекли к административной ответственности 12 ответственных лиц, после чего в организациях налажена система отчетности на сайте Росфинмониторинга и разработана система внутреннего контроля и обучения персонала.

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