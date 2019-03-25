Синоптики пообещали, что весна придет в Омск 9 апреля

«Климатическая весна придет, когда будет устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль градусов. Как правило, это происходит к 9 апреля, но в этом году может быть раньше. Предварительный прогноз на апрель выше нормы. Две последние декады марта тоже выше нормы на 5—6 градусов, а осадков меньше», — рассказала в пресс-центре «МКР-медиа» Наталья Криворучко.