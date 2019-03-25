Синоптики пообещали, что весна придет в Омск 9 апреля

Posted 25 марта 2019, 11:43
Published 25 марта 2019, 11:43
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
Синоптик рассказала о том, когда в регионе наступит настоящая весна. По ее словам, климатическая весна еще не наступила и до 9 апреля погода в области не будет стабильной. Несмотря на плюсовую температуру днем, ночью все еще ожидаются заморозки.
«Климатическая весна придет, когда будет устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль градусов. Как правило, это происходит к 9 апреля, но в этом году может быть раньше. Предварительный прогноз на апрель выше нормы. Две последние декады марта тоже выше нормы на 5—6 градусов, а осадков меньше», — рассказала в пресс-центре «МКР-медиа» Наталья Криворучко.
По прогнозу синоптиков, самая холодная ночь будет 28 марта. Температура может опуститься до -11 градусов.
Кроме этого, глава Обь-Иртышского УГМС предположила, что реки могут вскрыться на 5 дней раньше обычного. Это произойдет, если в апреле температура будет выше климатической нормы. Пока на реках региона лишь небольшие проталины в некоторых местах, лед стоит, но, по словам гидрологов, «от паводка никуда не уйти».