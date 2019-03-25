Омское ПП-8 почти вдвое повысило тарифы на заказные перевозки

Posted 25 марта 2019, 09:28
Published 25 марта 2019, 09:28
Modified 19 августа, 21:05
Updated 19 августа, 21:05
Как следует из документа, теперь тарифы на расстояние до 18 км (час заказа) варьируются от 767,32 до 1387,92 рубля в зависимости от марки транспорта. Самый высокий ценник у больших автобусов ЛиАЗ. Аренда новых ПАЗов средней вместимости будет стоить около 1010 рублей, более старых автобусов НЕФАЗ большого класса - от 958 до 1342 рублей. Наиболее бюджетные - микроавтобусы ЛУИДОР, заказ которых оценили в 767 рублей.
На расстояниях более 18 км за каждый дополнительный километр нужно будет доплатить от 9,82 до 36,79 рубля.
Рост тарифов составил от 9 до 42%.
Они не менялись с ноября 2016 года. Ранее сообщалось, что тарифы не пересматривались «с целью сохранения клиентской базы». Однако сейчас их решили увеличить, связав это с ростом расходов перевозчика. В пресс-службе департамента транспорта Городу55 назвали три фактора: повышение цен на топливо, рост НДС и индексация затрат.
В дептрансе отметили, что тарифы увеличили только для того, чтобы покрыть возросшие затраты, никаких дополнительных доходов предприятие не получит.