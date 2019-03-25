Омское ПП-8 почти вдвое повысило тарифы на заказные перевозки

Как следует из документа, теперь тарифы на расстояние до 18 км (час заказа) варьируются от 767,32 до 1387,92 рубля в зависимости от марки транспорта. Самый высокий ценник у больших автобусов ЛиАЗ. Аренда новых ПАЗов средней вместимости будет стоить около 1010 рублей, более старых автобусов НЕФАЗ большого класса - от 958 до 1342 рублей. Наиболее бюджетные - микроавтобусы ЛУИДОР, заказ которых оценили в 767 рублей.