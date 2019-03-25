Эксперты о протестном голосовании: ЕР уже не та лошадь, которая везет

Posted 25 марта 2019, 12:51
Published 25 марта 2019, 12:51
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
После провала «Единой России» во Владимирской области (во втором туре победил кандидат от ЛДПР), трудностей в Приморье, где на выборах губернатора до последнего момента лидировал представитель КПРФ, выборы мэра Усть-Илимска Иркутской области принесли еще один неожиданный результат - победила домохозяйка, выдвинутая либерал-демократами. Она опередила своего ближайшего конкурента из ЕР почти на 5%.
По мнению политтехнологов, новый тренд на выборах в РФ в виде протестного голосования – это отклик на мировую тенденцию прихода политиков новой волны, и он с большой долей вероятности будет повторяться в ближайшее время, в том числе окажет серьезное влияние на выборы в Госдуму 2021 года.
Генеральный директор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов считает, что выборы 2021 года уже, по сути, начались – на политическом поле появляются новые персонажи, идет реформирование оппозиционных партий. Между тем рейтинги ЕР начинают падать и партийный бренд перестает быть ресурсом, привлекающим электорат.
«Губернаторские предвыборные кампании прошлого года показали, что ЕР перестала быть электоральным ресурсом. Если раньше ЕР была ресурсом и кандидат от партии власти имел преимущество, то сейчас такого преимущества нет. Но единороссы этого не поняли. Они до сих пор считают, что сам бренд ЕР и подключенный к этому бренду административный ресурс дают какое-то преимущество, и, соответственно, расслабляются на этапе самой кампании. Они начинают экономить на бюджетах, на технологах, агитационной работе. Они думают, что ЕР та самая лошадь, которая привезет их в нужное место. А ЕР уже никуда никого привезти не может. Надо работать. Недостаточно одного бренда ЕР, как недостаточно одного бренда ЛДПР, КПРФ. Когда представители ЕР поймут, что кроме бренда нужно еще и работать, тогда у них все и наладится», - отметил эксперт.
Между тем политолог Иван Жуков говорит, что к анализу протестного голосования нельзя подходить только с точки зрения результатов партий. У населения есть причины относиться хуже к правящей партии, но в каждом случае с провалом надо разбираться отдельно.
«Бесспорно, тенденции к нарастанию протестного голосования есть, однако усиливаются они неравномерно. У нас очень разная страна. Русский Север и Дальний Восток – макрорегионы, где протестное голосование выражено весьма ярко. И самое главное. В регионах межпартийные различия весьма призрачны. Я неоднократно наблюдал, как члены одной семьи идут от разных партий либо один местный олигарх финансирует партсписки сразу двух-трех сил. Поэтому говорить: «Эта партия проиграла, эта победила» – стоит очень осторожно. Я бы обратил внимание на те факторы протестного голосования, которые стоят за «домохозяйкой» (на выборах мэра Усть-Илимска Иркутской области победила домохозяйка Анна Щекина. – Ред.). Вполне возможно, что ее поддержали в пику действующему главе, у которого вспыхнул конфликт с местным бизнесом», - считает Жуков.
В свою очередь омские оппозиционные политики уверены, что провал партии власти на выборах в регионах - закономерная тенденция на фоне экономической ситуации в стране. Ключевую роль в данном случае играют непопулярные реформы – пенсионная и мусорная, а также рост цен на товары и услуги.
«Эта тенденция будет нарастать. Без радикального изменения социально-экономического курса ситуация для страны становится крайне тяжелой, если не катастрофической. Омск у нас город особый. Он устойчивый в плане оппозиционности к существующему курсу. Я полагаю, что в мае месяце нас тоже эта волна коснется. В ряде округов будут проходить довыборы, полагаю, что у ЕР шансы будут резко падать на этих выборах», - говорит первый секретарь омского отделения КПРФ Александр Кравец.
Его поддерживает другой политик, глава омского отделения партии «Справедливая Россия» Владимир Гуселетов, который убежден, что протестное голосование никуда не спрячешь и оно проявится уже осенью в ходе единого дня голосования.
«Будут проходить выборы депутатов в разных регионах в законодательных и исполнительных органах государственной власти, представительных органах административных центров. Но уже сейчас понятно, «Единая Россия» потеряла доверие избирателей. В сентябре будет понятно, насколько», - сказал Гуселетов.
В росте протестной активности убежден и другой политик, глава фракции ЛДПР Антон Берендеев. По его мнению, все покажут следующие выборы в Госдуму РФ.
«В 2021 году будут кардинальные перемены. Выборы последнего созыва прошли до всех кардинальных перемен, имею в виду мусорную и пенсионную реформы. А народ этого не забудет. По факту у мужчин украли пять лет в ходе пенсионной реформы», - подчеркнул депутат.
Получить оперативный комментарий в омском отделении «Единой России» о тенденции увеличения протестного голосования Городу55 не удалось.