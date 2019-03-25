Эксперты о протестном голосовании: ЕР уже не та лошадь, которая везет

«Губернаторские предвыборные кампании прошлого года показали, что ЕР перестала быть электоральным ресурсом. Если раньше ЕР была ресурсом и кандидат от партии власти имел преимущество, то сейчас такого преимущества нет. Но единороссы этого не поняли. Они до сих пор считают, что сам бренд ЕР и подключенный к этому бренду административный ресурс дают какое-то преимущество, и, соответственно, расслабляются на этапе самой кампании. Они начинают экономить на бюджетах, на технологах, агитационной работе. Они думают, что ЕР та самая лошадь, которая привезет их в нужное место. А ЕР уже никуда никого привезти не может. Надо работать. Недостаточно одного бренда ЕР, как недостаточно одного бренда ЛДПР, КПРФ. Когда представители ЕР поймут, что кроме бренда нужно еще и работать, тогда у них все и наладится», - отметил эксперт.