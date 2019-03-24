В Омске за вечер под колеса авто попали двое детей и студентка

Posted 24 марта 2019, 08:34
Published 24 марта 2019, 08:34
Modified 19 августа, 21:05
Updated 19 августа, 21:05
Первая авария случилась на проспекте Королева около 18:30. 37-летняя омичка за рулем автомобиля «Тойота Камри», по сообщению пресс-службы УМВД России по Омской области, не уступила дорогу встречному «Нисан Блюберд».
Во второй машине, за рулем которой находился 33-летний мужчина, находились две девочки 10 и 9 лет. Одну из них врачи отпустили после осмотра, вторую доставили в медицинское учреждение.
Второе ДТП случилось тремя часами позже на улице Красный Путь. 26-летний водитель «Тойоты Старлет» на пешеходном переходе сбил 19-летнюю девушку. Ее с тяжелыми травмами доставили в медицинское учреждение.
Как пояснили в ведомстве, на данный момент проводятся проверки по обоим ДТП. Выясняются все причины и обстоятельства аварий.