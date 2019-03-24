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Posted 24 марта 2019, 04:57

Published 24 марта 2019, 04:57

Modified 19 августа, 21:05

Updated 19 августа, 21:05

В Омске за проезд начали расплачиваться «игрушечными» деньгами

В Омске за проезд начали расплачиваться «игрушечными» деньгами

24 марта 2019, 04:57
Фото: Медиахолдинг 1MI.
В соцсетях продолжают жаловаться на недобросовестных омичей, которые расплачиваются за проезд купюрами «банка приколов».

В минувшую пятницу в такую ситуацию попал водитель омской маршрутки. В паблике «Аварийный Омск» мужчина остерегает своих коллег от повторных случаев мошенничества.

«Коллеги! Водители маршрутных такси, такси и вообще жители Омска, работники торговли. Будьте бдительны, пошли случаи расчета за проезд в маршрутках поддельной 200-рублевой купюрой, бумага такая же на ощупь, особенно в час пик все быстро и можно «лохануться», - предупреждает омичей водитель маршрутки.

Отметим, что это не первый случай, когда в общественном транспорте омичи расплачиваются ненастоящими деньгами. 8 марта такая же ситуация произошла в муниципальном транспорте: мужчина расплатился за проезд в трамвае такой же купюрой в 200 «дублей».

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