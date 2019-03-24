В Омске за проезд начали расплачиваться «игрушечными» деньгами

Отметим, что это не первый случай, когда в общественном транспорте омичи расплачиваются ненастоящими деньгами. 8 марта такая же ситуация произошла в муниципальном транспорте: мужчина расплатился за проезд в трамвае такой же купюрой в 200 «дублей».