В Омске работникам «СтройКонтрольСервис» выплатили 2 млн долгов по зарплате

Posted 24 марта 2019, 05:42
Published 24 марта 2019, 05:42
Modified 19 августа, 21:05
Updated 19 августа, 21:05
Сотрудники прокуратуры провели проверку соблюдения трудового законодательства, сообщили в Генпрокуратуре РФ. Выяснилось, что за январь этого года зарплату не выплатили 43 сотрудникам строительной компании.
Директору фирмы на основании выявленных нарушений вынесли представление. Кроме этого, на руководителя ООО «СтройКонтрольСервис» возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы». Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 50 тыс. рублей.
В ведомстве пояснили, что после вмешательства прокуратуры перед всеми работниками предприятия была погашена задолженность по заработной плате в общей сумме 2,2 млн рублей.