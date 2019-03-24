В Омске работникам «СтройКонтрольСервис» выплатили 2 млн долгов по зарплате

Директору фирмы на основании выявленных нарушений вынесли представление. Кроме этого, на руководителя ООО «СтройКонтрольСервис» возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы». Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 50 тыс. рублей.