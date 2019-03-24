Последняя рабочая неделя марта в Омске начнется с +7 градусов

Posted 24 марта 2019, 06:15
Published 24 марта 2019, 06:15
Modified 19 августа, 21:05
Updated 19 августа, 21:05
В ночь на понедельник, 25 марта, в регионе может похолодать при прояснении до -13 градусов, однако днем температура поднимется до +7 градусов. Осадков в этот день не ожидается, ночью и утром синоптики обещают небольшой туман и изморозь. Ветер днем юго-восточный 3-8 м/с.
Во вторник, 26 марта, ночью температура может опуститься до -8, днем же потеплеет до +8 градусов. По прогнозу гидрометцентра, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега, а также ожидается слабый гололед. Ветер юго-восточный, южный ночью 6-11 м/с, днем 7-12 м/с, в отдельных районах порывы до 19 м/с.
В ночь на среду, 27 марта, температура также опустится до -8, днем же потеплеет максимум до +5. Ожидаются слабые, в некоторых районах области умеренные дождь и снег, слабый гололед. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, ночью в отдельных районах порывы до 16 м/с.