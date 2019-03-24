Последняя рабочая неделя марта в Омске начнется с +7 градусов

В ночь на понедельник, 25 марта, в регионе может похолодать при прояснении до -13 градусов, однако днем температура поднимется до +7 градусов. Осадков в этот день не ожидается, ночью и утром синоптики обещают небольшой туман и изморозь. Ветер днем юго-восточный 3-8 м/с.