За фотосессию на полицейском УАЗе омичу дали 10 суток ареста

Парень устроил фотосессию на полицейском УАЗе рядом с отделом полиции №1. Фотографии он анонимно опубликовал в соцсетях, а позже объявился в комментариях под записью. Кроме этого, Город55 сообщал, что мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере.