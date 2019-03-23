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Posted 23 марта 2019, 05:49

Published 23 марта 2019, 05:49

Modified 19 августа, 21:05

Updated 19 августа, 21:05

За фотосессию на полицейском УАЗе омичу дали 10 суток ареста

За фотосессию на полицейском УАЗе омичу дали 10 суток ареста

23 марта 2019, 05:49
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Молодого человека, который сфотографировался на капоте полицейской машины, задержали несколько дней назад.

Личность 21-летнего омича сотрудники правопорядка установили и вскоре его задержали. На омича был составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», пояснили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

В Кировском суде парня приговорили к 10 суткам административного ареста. В ведомстве отмечают, что 21-летний омич уже неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности.

Парень устроил фотосессию на полицейском УАЗе рядом с отделом полиции №1. Фотографии он анонимно опубликовал в соцсетях, а позже объявился в комментариях под записью. Кроме этого, Город55 сообщал, что мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

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