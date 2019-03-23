За фотосессию на полицейском УАЗе омичу дали 10 суток ареста

Posted 23 марта 2019, 05:49
Published 23 марта 2019, 05:49
Modified 19 августа, 21:05
Updated 19 августа, 21:05
Личность 21-летнего омича сотрудники правопорядка установили и вскоре его задержали. На омича был составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», пояснили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
В Кировском суде парня приговорили к 10 суткам административного ареста. В ведомстве отмечают, что 21-летний омич уже неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности.
Парень устроил фотосессию на полицейском УАЗе рядом с отделом полиции №1. Фотографии он анонимно опубликовал в соцсетях, а позже объявился в комментариях под записью. Кроме этого, Город55 сообщал, что мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере.