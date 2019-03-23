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Posted 23 марта 2019, 06:50

Published 23 марта 2019, 06:50

Modified 19 августа, 21:05

Updated 19 августа, 21:05

Тренера, напавшего на омичей под Новый год, приговорили к условному сроку

Тренера, напавшего на омичей под Новый год, приговорили к условному сроку

23 марта 2019, 06:50
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Центральном районном суде Омска вынесли приговор тренеру смешанных единоборств, который совершил несколько разбойных нападений накануне Нового года.

Тренера по смешанным единоборствам РОООО «Спортивная федерация» «Универсальный бой» по Омской области Вячеслава Л. признали виновным в двух грабежах, которые он совершил в декабре 2018.

Как отмечается в документах суда, мужчина полностью признал вину, раскаялся и возместил потерпевшим моральный и материальный ущерб. Потерпевшие, в свою очередь, просили не отправлять грабителя в места лишения свободы.

«За совершение двух преступлений осужден к 3 годам лишения свободы. С учетом смягчающих обстоятельств и мнения потерпевших, суд счел возможным применить ст.73 УК РФ и назначить наказание условно с испытательным сроком 3 года», - сообщают в пресс-службе Центрального районного суда.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован сторонами.

Как ранее сообщал Город55, Вячеслав Л. 27 и 28 декабря около ТК «Флагман» ограбил двоих омичей, применяя насилие, неопасное для жизни или здоровья, с использованием приемов борьбы. В 2018 году спортсмен был признан победителем в соревнованиях по боевому самбо всероссийского турнира на призы Александра Пушницы.

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