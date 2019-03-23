Тренера, напавшего на омичей под Новый год, приговорили к условному сроку

Posted 23 марта 2019, 06:50
Published 23 марта 2019, 06:50
Modified 19 августа, 21:05
Updated 19 августа, 21:05
Тренера по смешанным единоборствам РОООО «Спортивная федерация» «Универсальный бой» по Омской области Вячеслава Л. признали виновным в двух грабежах, которые он совершил в декабре 2018.
Как отмечается в документах суда, мужчина полностью признал вину, раскаялся и возместил потерпевшим моральный и материальный ущерб. Потерпевшие, в свою очередь, просили не отправлять грабителя в места лишения свободы.
«За совершение двух преступлений осужден к 3 годам лишения свободы. С учетом смягчающих обстоятельств и мнения потерпевших, суд счел возможным применить ст.73 УК РФ и назначить наказание условно с испытательным сроком 3 года», - сообщают в пресс-службе Центрального районного суда.
Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован сторонами.
Как ранее сообщал Город55, Вячеслав Л. 27 и 28 декабря около ТК «Флагман» ограбил двоих омичей, применяя насилие, неопасное для жизни или здоровья, с использованием приемов борьбы. В 2018 году спортсмен был признан победителем в соревнованиях по боевому самбо всероссийского турнира на призы Александра Пушницы.