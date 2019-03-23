Тренера, напавшего на омичей под Новый год, приговорили к условному сроку

Как ранее сообщал Город55, Вячеслав Л. 27 и 28 декабря около ТК «Флагман» ограбил двоих омичей, применяя насилие, неопасное для жизни или здоровья, с использованием приемов борьбы. В 2018 году спортсмен был признан победителем в соревнованиях по боевому самбо всероссийского турнира на призы Александра Пушницы.