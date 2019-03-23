Петербурженки заплатили омичу 42 тысячи рублей за фейковые наушники и часы

Posted 23 марта 2019, 03:10
Published 23 марта 2019, 03:10
Modified 19 августа, 21:05
Updated 19 августа, 21:05
Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, девушки нашли на интернет-сайте объявление о продаже техники - двух смартфонов, наручных часов и наушников. За все гаджеты девушки перевели на счет продавца в общей сумме 42 тыс. рублей. Однако в срок оплаченную технику девушки не получили и обратились в полицию.
Выяснилось, что номер абонента, с которым они заключали сделки, а также банковский счет зарегистрированы в Омске. Личность злоумышленника вскоре была установлена оперативниками - им оказался житель Ленинского округа Омска.
На допросе парень признался следователю, что разместил объявление и, получив деньги, решил не отправлять покупателям товар.
В ведомстве пояснили, что на 18-летнего омича возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Теперь ему грозит до 5 лет тюремного заключения.