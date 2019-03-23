Петербурженки заплатили омичу 42 тысячи рублей за фейковые наушники и часы

Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, девушки нашли на интернет-сайте объявление о продаже техники - двух смартфонов, наручных часов и наушников. За все гаджеты девушки перевели на счет продавца в общей сумме 42 тыс. рублей. Однако в срок оплаченную технику девушки не получили и обратились в полицию.