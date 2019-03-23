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Posted 23 марта 2019, 03:10

Published 23 марта 2019, 03:10

Modified 19 августа, 21:05

Updated 19 августа, 21:05

Петербурженки заплатили омичу 42 тысячи рублей за фейковые наушники и часы

Петербурженки заплатили омичу 42 тысячи рублей за фейковые наушники и часы

23 марта 2019, 03:10
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Накануне сотрудники уголовного розыска 4 отдела омской полиции задержали 18-летнего омича, который лишил двух его ровесниц из Санкт-Петербурга 42 тыс. рублей.

Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, девушки нашли на интернет-сайте объявление о продаже техники - двух смартфонов, наручных часов и наушников. За все гаджеты девушки перевели на счет продавца в общей сумме 42 тыс. рублей. Однако в срок оплаченную технику девушки не получили и обратились в полицию.

Выяснилось, что номер абонента, с которым они заключали сделки, а также банковский счет зарегистрированы в Омске. Личность злоумышленника вскоре была установлена оперативниками - им оказался житель Ленинского округа Омска.

На допросе парень признался следователю, что разместил объявление и, получив деньги, решил не отправлять покупателям товар.

В ведомстве пояснили, что на 18-летнего омича возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Теперь ему грозит до 5 лет тюремного заключения.

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