Бросивший жену владелец офшоров Грудинин не вдохновил москвичей на митинг

На митинг в Москве коммунисты пришли с плакатами, призывающими не унижать жену Грудинина. Как сообщает издание, во время развода Грудинин начал открыто травить свою бывшую жену, и в один момент она попросила защиты у правоохранительных органов. Именно во время развода с ней появилась информация об офшоре.