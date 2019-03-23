Бросивший жену владелец офшоров Грудинин не вдохновил москвичей на митинг

Posted 23 марта 2019, 15:35
Published 23 марта 2019, 15:35
Modified 19 августа, 21:05
Updated 19 августа, 21:05
По мнению наблюдателей, сегодняшние митинги скорее были одиночными пикетами: собрались десятки, в лучшем случае сотни человек, пишут «Новые известия». В масштабах страны это капли в большом политическом море.
Столичный митинг, по мнению экспертов, стал огромным провалом. На собрание пришло не более 2,5 тыс. человек при том, что почти тысяча из них приехала из регионов.
На митинг в Москве коммунисты пришли с плакатами, призывающими не унижать жену Грудинина. Как сообщает издание, во время развода Грудинин начал открыто травить свою бывшую жену, и в один момент она попросила защиты у правоохранительных органов. Именно во время развода с ней появилась информация об офшоре.
Отметим, что Грудинин в течение нескольких лет отрицал наличие офшора в Белизе, который находился у него в собственности с 2003 по конец 2017 года. Именно он, по данным «Новых известий», стал основанием для отказа ЦИК в регистрации Грудинина депутатом.
Верхушка КПРФ абсолютно игнорирует то, что Грудинин не может занимать кресло депутата Госдумы из-за имеющихся на момент регистрации в 2016 году иностранных счетов и действующего офшора. Формат «Всероссийской акции протеста» Зюганов использует только для шантажа власти, чтобы Павел Грудинин занял хоть какой-то пост. Все действия партии направлены на то, чтобы он получил мандат депутата, пишет издание.
Возможно, причиной малочисленного собрания на проспекте Сахарова стала история с разводом Грудининых. Провал вдвойне неприятен для партии, ведь площадка подбиралась с расчетом на то, что на митинге соберется 10 тыс. коммунистов.
Однако чуда не случилось, и финальная цифра оказалась ровно в четыре раза меньше. Это говорит о том, что даже на родине КПРФ, в Москве, сторонники партии и рядовые граждане не готовы поддержать владельца иностранных офшоров Грудинина.