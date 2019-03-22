Во время каникул омских школьников отправят работать

Posted 22 марта 2019, 01:54
Published 22 марта 2019, 01:54
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
В настоящее время проходят корректировку договоры с работодателями. Планируется, что в Омской области будет создано порядка 8 тыс. рабочих мест для школьников, из них около 3 тыс. мест — в городе, сообщает пресс-служба Правительства Омской области.
Как правило, учащихся привлекают к мероприятиям по благоустройству территорий, ремонту школ, выполнению социальных и сельскохозяйственных работ. Школьников, изъявивших желание заработать денег во время летних каникул, ожидают в центрах занятости населения по месту регистрации.