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Posted 22 марта 2019, 01:54

Published 22 марта 2019, 01:54

Modified 19 августа, 21:04

Updated 19 августа, 21:04

Во время каникул омских школьников отправят работать

Во время каникул омских школьников отправят работать

22 марта 2019, 01:54
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Омские Центры занятости уже приступили к формированию списков школьников, которые изъявили желание поработать во время летних каникул.

В настоящее время проходят корректировку договоры с работодателями. Планируется, что в Омской области будет создано порядка 8 тыс. рабочих мест для школьников, из них около 3 тыс. мест — в городе, сообщает пресс-служба Правительства Омской области.

Как правило, учащихся привлекают к мероприятиям по благоустройству территорий, ремонту школ, выполнению социальных и сельскохозяйственных работ. Школьников, изъявивших желание заработать денег во время летних каникул, ожидают в центрах занятости населения по месту регистрации.

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