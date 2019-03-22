Среди чиновников Седельниковского района прошли обыски

Posted 22 марта 2019, 11:01
Published 22 марта 2019, 11:01
Modified 19 августа, 21:05
Updated 19 августа, 21:05
Обыски состоялись 21 марта в кабинетах главы Седельниковского района Омской области Алексея Сабаева, главы Седельниковского сельского поселения Сергея Терехова и директора районного ДРСУ Андрея Разумова, пишет «Новый Омск».
В региональном СКР Городу55 подтвердили проведение следственных действий. Уголовное дело возбуждено по факту, то есть у названных лиц нет статуса подозреваемых или обвиняемых, они считаются фигурантами.
«21 марта проведены обыски. Дело касается хищений бюджетных средств при строительстве дороги», - сообщили Городу55 в региональном СКР.
Подробности уголовного дела станут известны позднее.