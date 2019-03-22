Омских глав и депутатов обязали отчитаться о доходах до конца апреля

Декларации о доходах за 2018 год главы и депутаты местного самоуправления обязаны предоставить губернатору Омской области Александру Буркову до 30 апреля 2019 года. Уточненные сведения можно будет подать еще в течение месяца.

В пресс-службе Правительства Омской области пояснили, что с начала 2019 года справка о доходах будет заполняться только с помощью специальной программы «Справки БК». Для сокращения числа ошибок и нарушений во время заполнения деклараций с омскими чиновниками провели семинары-совещания и обучающие мероприятия, также на места направлены методические рекомендации, разработанные Минтруда России, и ссылки на скачивание программы «Справки БК».