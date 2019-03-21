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Posted 21 марта 2019, 10:39

Published 21 марта 2019, 10:39

Modified 19 августа, 21:04

Updated 19 августа, 21:04

В Омской области снизили грузоподъемность двух ледовых дорог

В Омской области снизили грузоподъемность двух ледовых дорог

21 марта 2019, 10:39
Фото: Медиахолдинг 1MI.
На двух переправах в регионе снизилась максимальная грузоподъемность.

В ГУ МЧС России по Омской области сообщили, что через Никольскую переправу между Усть-Ишимом и Никольском теперь может проехать груз весом не более 15 тонн. Лед на Аксеновской переправе, соединяющий населенные пункты Аксеново и Ярково, может выдержать технику весом не более 5 тонн.

В ведомстве уточняют, что на других ледовых дорогах допустимая тоннажность не изменилась.

На данный момент в регионе продолжают функционировать 9 переправ со следующей грузоподъемностью:

  • «Изюкская». Тевризский район, р.п. Тевриз д. Александровка, р. Иртыш 20 тонн;
  • «Белоярская». Тевризский район, р.п. Тевриз д. Белый Яр, р. Иртыш – 20 тонн;
  • «Бородинская». Тевризский район, р.п. Тевриз п. Бординка, р. Иртыш 20 тонн;
  • «Никольская». Усть-Ишимский район, с. Усть Ишим с. Никольск, р. Иртыш 15 тонн;
  • «Аксеновская». Усть-Ишимский район, п. Аксеново с. Ярково, р. Иртыш 5 тонн;
  • «Знаменская». Знаменский район, с. Знаменское д. Качуково, р. Иртыш 20 тонн;
  • «Черлакская». Черлакский район, р.п. Черлак с. Нововаршавка, р. Иртыш 3 тонны;
  • «Большереченская». Большереченский район, р.п. Большеречье - р.п. Муромцево, р. Иртыш 10 тонн;
  • «Усть-Шишовская» Знаменский район, с. Усть-Шиш д. Тузаклы, р. Иртыш – 15 тонн.
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