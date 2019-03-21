В Омской области снизили грузоподъемность двух ледовых дорог

Posted 21 марта 2019, 10:39
Published 21 марта 2019, 10:39
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
В ГУ МЧС России по Омской области сообщили, что через Никольскую переправу между Усть-Ишимом и Никольском теперь может проехать груз весом не более 15 тонн. Лед на Аксеновской переправе, соединяющий населенные пункты Аксеново и Ярково, может выдержать технику весом не более 5 тонн.
В ведомстве уточняют, что на других ледовых дорогах допустимая тоннажность не изменилась.
На данный момент в регионе продолжают функционировать 9 переправ со следующей грузоподъемностью: