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Posted 21 марта 2019, 10:30

Published 21 марта 2019, 10:30

Modified 19 августа, 21:04

Updated 19 августа, 21:04

Стоимость дорог на карте: сколько заложили на ремонт каждой улицы

Стоимость дорог на карте: сколько заложили на ремонт каждой улицы

21 марта 2019, 10:30
Фото: Медиахолдинг 1MI.
В Омске на ремонт дорог в 2019 году выделили порядка 1 млрд рублей. Город55 составил карту ремонта дорог со стоимостью каждого объекта, а также местами установки светофоров.

В правительстве Омской области подписали постановление о выделении субсидии Омску на ремонт дорог. Ее размер равен 871 млн рублей, софинансирование из городского бюджета составит 105 млн. Всего в списке 17 объектов. Согласно документу, областная казна финансирует 88% работ по каждому объекту. Исходя из этого становится понятно, сколько всего выделено на ремонт конкретной дороги с учетом средств бюджета города.

Сразу заметим, что выбор подрядчика будет проводиться путем торгов, в процессе которых сумма контракта может снизиться (на сэкономленные средства уже пообещали дополнительно отремонтировать четыре дороги).

Так, в общей сложности 44,4 млн рублей выделяется на ремонт дороги из аэропорта (улица Транссибирская в границах улиц Авиационная и 12 декабря). 46,9 млн рублей – на ремонт 3-го Разъезда (в границах улиц 20 лет РККА и Универсальная). Также за 25,1 млн рублей отремонтируют примыкающую к 3-му Разъезду улицу Лермонтова.

Крупнейшими лотами станут – ремонт улицы Масленникова (141,1 млн рублей), улицы 10 лет Октября (156,9 млн рублей) и улицы Герцена (140,6 млн рублей, в границах улиц Октябрьская и 36-я Северная).

Также региональная казна профинансирует установку шести светофоров. Безопаснее движение станет на улицах Труда, Химиков, Интернациональной, Дианова, Гашека и 22 Апреля. В среднем каждый светофор обойдется более чем в 1 млн рублей.

На 24 объектах область оплатит нанесение дорожной разметки. Самыми дорогими станут лоты на улицах Волгоградской (3,5 млн рублей), Красный Путь (3,5 млн рублей) и проспекте Карла Маркса (3,9 млн рублей).

Какие дороги отремонтируют в Омске и во сколько это обойдется бюджетам всех уровней, можно увидеть на карте ниже, составленной Городом55 с учетом появления новых светофоров.

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