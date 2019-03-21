Стоимость дорог на карте: сколько заложили на ремонт каждой улицы

В правительстве Омской области подписали постановление о выделении субсидии Омску на ремонт дорог. Ее размер равен 871 млн рублей, софинансирование из городского бюджета составит 105 млн. Всего в списке 17 объектов. Согласно документу, областная казна финансирует 88% работ по каждому объекту. Исходя из этого становится понятно, сколько всего выделено на ремонт конкретной дороги с учетом средств бюджета города.