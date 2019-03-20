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Posted 20 марта 2019, 14:09

Published 20 марта 2019, 14:09

Modified 19 августа, 21:04

Updated 19 августа, 21:04

В Омске ОМОН задержал пятерых иностранных преступников

В Омске ОМОН задержал пятерых иностранных преступников

20 марта 2019, 14:09
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Накануне, 19 марта, сотрудники ОМОН «Штурм» Управления Росгвардии по Омской области оказали силовую поддержку полицейским в депортации иностранцев с территории региона.

Как пояснили в пресс-службе регионального УМВД, мероприятие по депортации пяти иностранных граждан проводилось на КПП «Исилькуль-Авто». Министерство юстиции приняло распоряжение о нежелательности пребывания людей на территории России.

Пять иностранных граждан отправили в родную страну из-за того, что они совершили умышленные преступления на территории России.

В ведомстве отмечают, что мероприятие проводилось для стабилизации миграционной ситуации и пресечения преступлений, связанных с незаконной миграцией.

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