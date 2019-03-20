В Омске ОМОН задержал пятерых иностранных преступников

Posted 20 марта 2019, 14:09
Published 20 марта 2019, 14:09
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
Как пояснили в пресс-службе регионального УМВД, мероприятие по депортации пяти иностранных граждан проводилось на КПП «Исилькуль-Авто». Министерство юстиции приняло распоряжение о нежелательности пребывания людей на территории России.
Пять иностранных граждан отправили в родную страну из-за того, что они совершили умышленные преступления на территории России.
В ведомстве отмечают, что мероприятие проводилось для стабилизации миграционной ситуации и пресечения преступлений, связанных с незаконной миграцией.