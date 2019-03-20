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Posted 20 марта 2019, 05:03

Published 20 марта 2019, 05:03

Modified 19 августа, 21:04

Updated 19 августа, 21:04

Суд заставил заразных омичей пройти лечение

Суд заставил заразных омичей пройти лечение

20 марта 2019, 05:03
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Азовский районный суд Омской области обязал троих местных жителей в принудительном порядке пройти лечение в специализированном медицинском противотуберкулезном учреждении.

Как показала проверка прокуратуры Азовского района, данные граждане, находясь на учете в больнице с диагнозом инфильтративный туберкулез легких, уклонялись от обследований и необходимого лечения.

Поскольку данное заболевание представляет опасность для окружающих людей, прокуратура через суд добилась госпитализации граждан в медицинское учреждение для последующего лечения, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

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