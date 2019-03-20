Суд заставил заразных омичей пройти лечение

Posted 20 марта 2019, 05:03
Published 20 марта 2019, 05:03
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
Как показала проверка прокуратуры Азовского района, данные граждане, находясь на учете в больнице с диагнозом инфильтративный туберкулез легких, уклонялись от обследований и необходимого лечения.
Поскольку данное заболевание представляет опасность для окружающих людей, прокуратура через суд добилась госпитализации граждан в медицинское учреждение для последующего лечения, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.