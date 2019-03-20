Омичка хотела получить скидку на услуги ЖКХ и осталась без денег

Женщина не удостоверилась, что ведет переписку со своей подругой, отправила снимки и сообщила собеседнице одноразовые пароли, пришедшие на ее телефон, после чего с ее счета было списано 9958 рублей. Как выяснилось позже, страницу знакомой взломали и от ее имени писали мошенники.