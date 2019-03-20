Омичка хотела получить скидку на услуги ЖКХ и осталась без денег

Posted 20 марта 2019, 05:54
Published 20 марта 2019, 05:54
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
Накануне омичка получила в социальных сетях личное сообщение от подруги. Знакомая предлагала женщине оформить скидку на оплату услуг ЖКХ. Для этого собеседница запросила фотографии банковских карт.
Женщина не удостоверилась, что ведет переписку со своей подругой, отправила снимки и сообщила собеседнице одноразовые пароли, пришедшие на ее телефон, после чего с ее счета было списано 9958 рублей. Как выяснилось позже, страницу знакомой взломали и от ее имени писали мошенники.
В настоящее время омская полиция занимается расследованием уголовного дела, установлением личности подозреваемых, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.