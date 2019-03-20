«Автосила-55» подала в суд на омский Минфин и потребовала 30 млн рублей

Posted 20 марта 2019, 06:27
Published 20 марта 2019, 06:27
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
В качестве третьих лиц привлечена Региональная энергетическая комиссия Омской области. Как сообщает «СуперОмск», судебный спор связан с тарифом на проезд в 25,7 рубля, который установила РЭК в 2018 году. Перевозчик посчитал стоимость слишком маленькой и потребовал пересчитать тариф в большую сторону.
Суд поддержал требования «Автосилы-55» и отменил приказ РЭК, решив, что комиссия занизила некоторые расходы перевозчика. Теперь компания намерена взыскать с Министерства финансов Омской области сумму недополученного в 2018 году дохода из-за заниженного тарифа.