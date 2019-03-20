«Автосила-55» подала в суд на омский Минфин и потребовала 30 млн рублей

В качестве третьих лиц привлечена Региональная энергетическая комиссия Омской области. Как сообщает «СуперОмск», судебный спор связан с тарифом на проезд в 25,7 рубля, который установила РЭК в 2018 году. Перевозчик посчитал стоимость слишком маленькой и потребовал пересчитать тариф в большую сторону.