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Posted 19 марта 2019, 04:35

Published 19 марта 2019, 04:35

Modified 19 августа, 21:04

Updated 19 августа, 21:04

В омской ГКБ им. Кабанова нашли массу нарушений пожарной безопасности

В омской ГКБ им. Кабанова нашли массу нарушений пожарной безопасности

19 марта 2019, 04:35
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Специалисты Главного управления МЧС России по Омской области выявили 13 нарушений пожарной безопасности в Городской клинической больнице № 1 имени Кабанова.

А именно, здание медицинского учреждения было построено с узкими эвакуационными выходами. Ширина проходов составляет 0,74-0,76 метра вместо положенных 1,2 метра. Мало этого, они заблокированы плотными засовами.

Также в больнице несовершенна система вентиляции, лестничный спуск с правой стороны строения недостаточно широк, отопительный прибор нарушает требования противопожарной безопасности из-за неправильного размещения.

Кроме того, ГКБ-1 не оборудована аварийным освещением, а подвал — дополнительным выходом. Выявленные нарушения больнице необходимо устранить до 1 марта 2020 года, сообщает «СуперОмск».

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