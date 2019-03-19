В омской ГКБ им. Кабанова нашли массу нарушений пожарной безопасности

Posted 19 марта 2019, 04:35
Published 19 марта 2019, 04:35
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
А именно, здание медицинского учреждения было построено с узкими эвакуационными выходами. Ширина проходов составляет 0,74-0,76 метра вместо положенных 1,2 метра. Мало этого, они заблокированы плотными засовами.
Также в больнице несовершенна система вентиляции, лестничный спуск с правой стороны строения недостаточно широк, отопительный прибор нарушает требования противопожарной безопасности из-за неправильного размещения.
Кроме того, ГКБ-1 не оборудована аварийным освещением, а подвал — дополнительным выходом. Выявленные нарушения больнице необходимо устранить до 1 марта 2020 года, сообщает «СуперОмск».