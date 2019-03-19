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Posted 19 марта 2019, 11:31

Published 19 марта 2019, 11:31

Modified 19 августа, 21:04

Updated 19 августа, 21:04

У омича арестовали автомобиль в счет 600-тысячной задолженности

У омича арестовали автомобиль в счет 600-тысячной задолженности

19 марта 2019, 11:31
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Омские приставы арестовали иномарку жителя города в счет долга перед кредитными организациями.

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Омской области рассказали, что одним из самых действенных способов побуждения к исполнению задолженности является арест имущества. Этим методом воспользовались приставы, которым на исполнение поступило сразу 5 документов о взыскании долга с омича.

34-летний житель Омска задолжал кредитным организациям около 600 тыс. рублей и не торопился их возвращать. Судебный пристав-исполнитель выяснил, что мужчина владеет иномаркой 2003 года выпуска, которую можно арестовать в счет задолженности.

Выехавшие на место регистрации должника специалисты профильного управления обнаружили около дома припаркованный автомобиль «Тойота Королла». На машину приставы составили акт описи, арестовали и передали на хранение на спецстоянку. Если омич продолжит игнорировать задолженность, автомобиль реализуют в счет долга.

В ведомстве отмечают, что с начала 2019 года работники УФССП России по Омской области арестовали 1 584 единицы имущества.

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