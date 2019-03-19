У омича арестовали автомобиль в счет 600-тысячной задолженности

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Омской области рассказали, что одним из самых действенных способов побуждения к исполнению задолженности является арест имущества. Этим методом воспользовались приставы, которым на исполнение поступило сразу 5 документов о взыскании долга с омича.