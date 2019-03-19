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Posted 19 марта 2019, 07:03

Published 19 марта 2019, 07:03

Modified 19 августа, 21:04

Updated 19 августа, 21:04

Снявшийся на крыше полицейского УАЗа омич состоит на учете в психдиспансере

Снявшийся на крыше полицейского УАЗа омич состоит на учете в психдиспансере

19 марта 2019, 07:03
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Молодой человек устроил фотосессию на полицейском авто и выложил снимки в сеть.

Анонимные фото распространились вчера в группе «ЧП Омск» соцсети «ВКонтакте». На них мужчина позирует с сигаретой на капоте и крыше машины правоохранителей.

Причем омич не пытался сохранить инкогнито: он объявился в комментариях к посту, заявив, что за поступок ему ничего не будет. «Мне можно. Да и предыстория событий до этого была. Менты сами виноваты», - написал молодой человек.

Как сообщили Городу55 в пресс-службе УМВД по Омской области, личность хулигана уже установлена, сейчас продолжается проверка. По какой статье будет квалифицирована эта фотосессия, решится в течение дня. Отмечается, что ранее парень уже привлекался к уголовной ответственности.

Также Городу55 стало известно, что 21-летний мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

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