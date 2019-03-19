Снявшийся на крыше полицейского УАЗа омич состоит на учете в психдиспансере

Posted 19 марта 2019, 07:03
Published 19 марта 2019, 07:03
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
Анонимные фото распространились вчера в группе «ЧП Омск» соцсети «ВКонтакте». На них мужчина позирует с сигаретой на капоте и крыше машины правоохранителей.
Причем омич не пытался сохранить инкогнито: он объявился в комментариях к посту, заявив, что за поступок ему ничего не будет. «Мне можно. Да и предыстория событий до этого была. Менты сами виноваты», - написал молодой человек.
Как сообщили Городу55 в пресс-службе УМВД по Омской области, личность хулигана уже установлена, сейчас продолжается проверка. По какой статье будет квалифицирована эта фотосессия, решится в течение дня. Отмечается, что ранее парень уже привлекался к уголовной ответственности.
Также Городу55 стало известно, что 21-летний мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.