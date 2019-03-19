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Posted 19 марта 2019, 04:04

Published 19 марта 2019, 04:04

Modified 19 августа, 21:04

Updated 19 августа, 21:04

Омичка избежала наказания за неуплату более 1 млн рублей налогов

Омичка избежала наказания за неуплату более 1 млн рублей налогов

19 марта 2019, 04:04
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Предпринимательница из Омска уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость в 2012-2014 годах, не предоставив в налоговую необходимые декларации, а также внеся заведомо ложные сведения об уплате налога по упрощенной системе налогообложения.

Ее действия нанесли ущерб на общую сумму более 1 млн рублей. Однако в 2017 году уголовное дело в отношении омички было прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Тем не менее, закрытие дела не освобождало ее от обязанности возместить причиненный преступлением ущерб, чего она не сделала в отведенный законом срок.

На основании этого прокуратура Центрального округа города Омска подала иск о взыскании неуплаченных в бюджет средств. Суд поддержал и полностью удовлетворил исковые требования — теперь омичка обязана выплатить более 1 млн рублей, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

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