Омичка избежала наказания за неуплату более 1 млн рублей налогов

Предпринимательница из Омска уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость в 2012-2014 годах, не предоставив в налоговую необходимые декларации, а также внеся заведомо ложные сведения об уплате налога по упрощенной системе налогообложения.

Ее действия нанесли ущерб на общую сумму более 1 млн рублей. Однако в 2017 году уголовное дело в отношении омички было прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Тем не менее, закрытие дела не освобождало ее от обязанности возместить причиненный преступлением ущерб, чего она не сделала в отведенный законом срок. На основании этого прокуратура Центрального округа города Омска подала иск о взыскании неуплаченных в бюджет средств. Суд поддержал и полностью удовлетворил исковые требования — теперь омичка обязана выплатить более 1 млн рублей, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.