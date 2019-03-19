Омичка избежала наказания за неуплату более 1 млн рублей налогов

Posted 19 марта 2019, 04:04
Published 19 марта 2019, 04:04
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
Ее действия нанесли ущерб на общую сумму более 1 млн рублей. Однако в 2017 году уголовное дело в отношении омички было прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.
Тем не менее, закрытие дела не освобождало ее от обязанности возместить причиненный преступлением ущерб, чего она не сделала в отведенный законом срок.
На основании этого прокуратура Центрального округа города Омска подала иск о взыскании неуплаченных в бюджет средств. Суд поддержал и полностью удовлетворил исковые требования — теперь омичка обязана выплатить более 1 млн рублей, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.