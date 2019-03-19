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Posted 19 марта 2019, 13:42

Published 19 марта 2019, 13:42

Modified 19 августа, 21:04

Updated 19 августа, 21:04

На капитальный ремонт домов в Омской области ушло 2,5 млрд рублей

На капитальный ремонт домов в Омской области ушло 2,5 млрд рублей

19 марта 2019, 13:42
Фото: Медиахолдинг 1MI.
В омском управлении государственной статистики назвали сумму, которую потратили на капитальный ремонт в 2018 году.

По данным ведомства, в прошлом году на территории региона было отремонтировано 737 многоквартирных жилых домов. Внутри них заменили 198 лифтов, еще 10 единиц лифтового оборудования отремонтировали.

Кровли крыш в 2018 году обновили на площади почти 586 тыс. кв. м. Фасады зданий отремонтировали на общей площади почти 102 тыс. кв. м. На все эти работы потратили символичные 2018,5 млн рублей.

На ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения в 2018 году, по данным ведомства, израсходовали 381,2 млн рублей. Обновление фундамента многоквартирных домов и ремонт подвальных помещений обошлись в 5,9 млн рублей.

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