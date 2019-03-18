За оскорбление курганских полицейских омич получил условный срок

Судом установлено, что в октябре прошлого года омич в поезде сообщением «Красноярск -Анапа» начал нарушать общественный порядок после выпитого алкоголя. Он провоцировал других пассажиров на конфликт и громко и нецензурно выражался в присутствии ребенка.