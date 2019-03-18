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Posted 18 марта 2019, 10:21

Published 18 марта 2019, 10:21

Modified 19 августа, 21:04

Updated 19 августа, 21:04

За оскорбление курганских полицейских омич получил условный срок

За оскорбление курганских полицейских омич получил условный срок

18 марта 2019, 10:21
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Курганский суд приговорил омича, в поезде оскорбившего полицейского, к условному сроку.

Судом установлено, что в октябре прошлого года омич в поезде сообщением «Красноярск -Анапа» начал нарушать общественный порядок после выпитого алкоголя. Он провоцировал других пассажиров на конфликт и громко и нецензурно выражался в присутствии ребенка.

Один из сотрудников Курганского ЛО МВД России на транспорте попытался успокоить дебошира, но тот оказал сопротивление полицейскому и оскорбил его. После этого мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры сообщили, что суд согласился со стороной обвинителя и признал омича виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 213, ст. 319 УК РФ «Хулиганство» и «Оскорбление представителя власти».

34-летнего жителя Омска приговории к 2 годам 7 месяцам условного наказания с испытательным сроком в 2 года.

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