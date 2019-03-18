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Posted 18 марта 2019, 10:34

Published 18 марта 2019, 10:34

Modified 19 августа, 21:04

Updated 19 августа, 21:04

Сразу три переправы в Омской области стали менее прочными

Сразу три переправы в Омской области стали менее прочными

18 марта 2019, 10:34
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Грузоподъемность на переправах в трех районах области снизилась.

Допустимая грузоподъемность на переправе, соединяющей Усть-Ишим и Никольск, теперь не превышает 20 тонн. Переправа между Аксеново и Ярково выдержит не более 10 тонн, а дорога, соединяющая Черлак и Нововаршавку, может выдержать технику в 3 тонны.

На остальных переправах грузоподъемность пока остается прежней.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области напоминают жителям области, что на ледовых переправах следует соблюдать требования всех информационных знаков и в особенности не превышать максимальной нагрузки на лед.

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