Сразу три переправы в Омской области стали менее прочными

Допустимая грузоподъемность на переправе, соединяющей Усть-Ишим и Никольск, теперь не превышает 20 тонн. Переправа между Аксеново и Ярково выдержит не более 10 тонн, а дорога, соединяющая Черлак и Нововаршавку, может выдержать технику в 3 тонны.