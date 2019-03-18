Сразу три переправы в Омской области стали менее прочными

Posted 18 марта 2019, 10:34
Published 18 марта 2019, 10:34
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
Допустимая грузоподъемность на переправе, соединяющей Усть-Ишим и Никольск, теперь не превышает 20 тонн. Переправа между Аксеново и Ярково выдержит не более 10 тонн, а дорога, соединяющая Черлак и Нововаршавку, может выдержать технику в 3 тонны.
На остальных переправах грузоподъемность пока остается прежней.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области напоминают жителям области, что на ледовых переправах следует соблюдать требования всех информационных знаков и в особенности не превышать максимальной нагрузки на лед.