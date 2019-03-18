«РоКАС» Шушубаева незаконно перевел деньги кредиторов сторонней организации

Как ранее сообщал Город55, в 2018 году Первомайский суд Oмска приговорил депутата Законодательного собрания Xабулду Шушубаева, являвшегося фактическим руководителем ООО «РоКАС», к 4 годам 5 месяцам лишения свободы. Его признали виновным в растрате более 100 млн рублей дольщиков «Ясной поляны». Позже депутата лишили мандата.