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Posted 18 марта 2019, 05:15

Published 18 марта 2019, 05:15

Modified 19 августа, 21:03

Updated 19 августа, 21:03

«РоКАС» Шушубаева незаконно перевел деньги кредиторов сторонней организации

«РоКАС» Шушубаева незаконно перевел деньги кредиторов сторонней организации

18 марта 2019, 05:15
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Прокуратура Омского района Омской области выявила нарушения законодательства о банкротстве бывшим руководителем ООО «РоКАС», который перечислил более 200 тыс. рублей сторонней организации.

Тем самым экс-руководитель Сергей Плотников нарушил очередность удовлетворения имущественных требований отдельных кредиторов в ущерб остальным. Данную сделку признали недействительной, а руководителя привлекли к административной ответственности.

Арбитражный суд Омской области назначил штраф в размере 50 тыс. рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Как ранее сообщал Город55, в 2018 году Первомайский суд Oмска приговорил депутата Законодательного собрания Xабулду Шушубаева, являвшегося фактическим руководителем ООО «РоКАС», к 4 годам 5 месяцам лишения свободы. Его признали виновным в растрате более 100 млн рублей дольщиков «Ясной поляны». Позже депутата лишили мандата.

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