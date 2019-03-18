Рецидивист украл телефон из детской коляски и продал его за 600 рублей

Оказалось, что мужчина, который часто гостил у знакомого в общежитии, долгое время прогуливался по коридору и воспользовался тем, что коляску оставили без присмотра. Описания очевидцев совпали с описанием нового владельца, которому злоумышленник продал похищенный телефон за 600 рублей.