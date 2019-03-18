Рецидивист украл телефон из детской коляски и продал его за 600 рублей

Posted 18 марта 2019, 06:47
Published 18 марта 2019, 06:47
Modified 19 августа, 21:03
Updated 19 августа, 21:03
Потерпевшей оказалась 24-летняя жительница общежития, расположенного на улице Авиагородок. Омичка оставила в коридоре коляску, а затем обнаружила пропажу сотового телефона.
Оказалось, что мужчина, который часто гостил у знакомого в общежитии, долгое время прогуливался по коридору и воспользовался тем, что коляску оставили без присмотра. Описания очевидцев совпали с описанием нового владельца, которому злоумышленник продал похищенный телефон за 600 рублей.
Выяснилось, что задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж. Телефон был изъят и возвращен хозяйке, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Омску.