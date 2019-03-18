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Posted 18 марта 2019, 06:47

Published 18 марта 2019, 06:47

Modified 19 августа, 21:03

Updated 19 августа, 21:03

Рецидивист украл телефон из детской коляски и продал его за 600 рублей

Рецидивист украл телефон из детской коляски и продал его за 600 рублей

18 марта 2019, 06:47
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Омске в отношении 42-летнего жителя Кировского округа возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Мужчина подозревается в хищении сотового телефона стоимостью 10 тыс. рублей из детской коляски.

Потерпевшей оказалась 24-летняя жительница общежития, расположенного на улице Авиагородок. Омичка оставила в коридоре коляску, а затем обнаружила пропажу сотового телефона.

Оказалось, что мужчина, который часто гостил у знакомого в общежитии, долгое время прогуливался по коридору и воспользовался тем, что коляску оставили без присмотра. Описания очевидцев совпали с описанием нового владельца, которому злоумышленник продал похищенный телефон за 600 рублей.

Выяснилось, что задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж. Телефон был изъят и возвращен хозяйке, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Омску.

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