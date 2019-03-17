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Posted 17 марта 2019, 05:52

Published 17 марта 2019, 05:52

Modified 19 августа, 21:03

Updated 19 августа, 21:03

В Омске таксисту грозит 8 лет колонии за избиение пассажира

В Омске таксисту грозит 8 лет колонии за избиение пассажира

17 марта 2019, 05:52
Фото: Медиахолдинг 1MI.
В полицию Таврического района накануне поступило сообщение из медучреждения о доставленном пациенте с телесными повреждениями.

Врачи провели 40-летнему мужчине операцию. После того, как он пришел в себя, оперативники допросили потерпевшего. Он рассказал полицейским, что травмы ему нанес водитель такси, с которым у него случился конфликт на парковке автовокзала. После словесной перепалки таксист увез мужчину на пустырь и избил пассажира.

Потерпевший поделился с полицейскими приметами злоумышленника, и те оперативно задержали таксиста у автовокзала. 32-летнего задержанного доставили в полицию. Как выяснилось, он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи.

В пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили, что на преступника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.

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