В Омске таксисту грозит 8 лет колонии за избиение пассажира

Врачи провели 40-летнему мужчине операцию. После того, как он пришел в себя, оперативники допросили потерпевшего. Он рассказал полицейским, что травмы ему нанес водитель такси, с которым у него случился конфликт на парковке автовокзала. После словесной перепалки таксист увез мужчину на пустырь и избил пассажира.