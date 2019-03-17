Студент колледжа избежал наказания за ДТП под Омском

В ноябре 2018 года в районном центре Одесского района Омской области молодой человек сбил пешехода, ранее проигнорировав требования сотрудников ГИБДД. Те просили его остановиться, однако парень сел за руль без водительского удостоверения и потому попытался скрыться, но не справился с управлением и спровоцировал ДТП.