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Posted 17 марта 2019, 03:17

Published 17 марта 2019, 03:17

Modified 19 августа, 21:03

Updated 19 августа, 21:03

Студент колледжа избежал наказания за ДТП под Омском

Студент колледжа избежал наказания за ДТП под Омском

17 марта 2019, 03:17
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Суд Одесского района рассмотрел уголовное дело, обвиняемым в котором был студент колледжа. Парень без водительских прав наехал на пешехода.

В ноябре 2018 года в районном центре Одесского района Омской области молодой человек сбил пешехода, ранее проигнорировав требования сотрудников ГИБДД. Те просили его остановиться, однако парень сел за руль без водительского удостоверения и потому попытался скрыться, но не справился с управлением и спровоцировал ДТП.

Действия омича квалифицировали по ч.1 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» и возбудили уголовное дело.

Во время судебного заседания потерпевший заявил о желании прекратить уголовное дело из-за того, что подсудимый весь ущерб возместил. Суд принял это во внимание и прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон.

В пресс-службе Одесского районного суда пояснили, что постановление суда стороны не обжаловали и оно вступило в законную силу.

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