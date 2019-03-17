Студент колледжа избежал наказания за ДТП под Омском

Posted 17 марта 2019, 03:17
Published 17 марта 2019, 03:17
Modified 19 августа, 21:03
Updated 19 августа, 21:03
В ноябре 2018 года в районном центре Одесского района Омской области молодой человек сбил пешехода, ранее проигнорировав требования сотрудников ГИБДД. Те просили его остановиться, однако парень сел за руль без водительского удостоверения и потому попытался скрыться, но не справился с управлением и спровоцировал ДТП.
Действия омича квалифицировали по ч.1 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» и возбудили уголовное дело.
Во время судебного заседания потерпевший заявил о желании прекратить уголовное дело из-за того, что подсудимый весь ущерб возместил. Суд принял это во внимание и прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон.
В пресс-службе Одесского районного суда пояснили, что постановление суда стороны не обжаловали и оно вступило в законную силу.