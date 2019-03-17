Приведение Омска в порядок обойдется в 400 млн рублей

Posted 17 марта 2019, 05:00
Published 17 марта 2019, 05:00
Modified 19 августа, 21:03
Updated 19 августа, 21:03
Согласно программе регионального Министерства строительства, на благоустройство общественных территорий в 2019 году потратят 300 млн рублей, еще 50 млн рублей уйдет на дворовые территории. 12% из общей суммы на формирование комфортной городской среды выделят из городского бюджета, а значит, всего на приведение города в порядок уйдет почти 400 млн рублей.
В список объектов, которые благоустроят в 2019 году, вошли 13 общественных пространств:
Отметим, что в прошлом году на общественные пространства было выделено вдвое меньше субсидий, а на благоустройство дворов в 2019 году выделили в три раза меньше средств, чем в 2018 году.