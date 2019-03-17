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Posted 17 марта 2019, 05:00

Published 17 марта 2019, 05:00

Modified 19 августа, 21:03

Updated 19 августа, 21:03

Приведение Омска в порядок обойдется в 400 млн рублей

Приведение Омска в порядок обойдется в 400 млн рублей

17 марта 2019, 05:00
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Этих денег должно хватить на реализацию проектов по благоустройству 13 общественных и 70 дворовых территорий.

Согласно программе регионального Министерства строительства, на благоустройство общественных территорий в 2019 году потратят 300 млн рублей, еще 50 млн рублей уйдет на дворовые территории. 12% из общей суммы на формирование комфортной городской среды выделят из городского бюджета, а значит, всего на приведение города в порядок уйдет почти 400 млн рублей.

В список объектов, которые благоустроят в 2019 году, вошли 13 общественных пространств:

  • улица Бударина;
  • аллея Ветеранов в поселке Степной;
  • площадь у Музыкального театра;
  • бульвары Мартынова и Победы;
  • Восточная роща;
  • озеро Кирпичка;
  • парк им. 30-летия Победы;
  • привокзальная площадь;
  • Советский парк;
  • сквер Молодоженов;
  • участок на пересечении ул. 3-й Енисейской и 70 лет Октября;
  • парк семейного отдыха на Сибирском проспекте.

Отметим, что в прошлом году на общественные пространства было выделено вдвое меньше субсидий, а на благоустройство дворов в 2019 году выделили в три раза меньше средств, чем в 2018 году.

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