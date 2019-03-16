В ДТП на Набережной пострадала пассажир скорой

Posted 16 марта 2019, 05:37
Published 16 марта 2019, 05:37
Modified 19 августа, 21:03
Updated 19 августа, 21:03
Полицейские, прибывшие на место, установили, что столкновение произошло между «Маздой 3» и скорой помощью во время того, как водитель легковушки выезжала с парковки у дома № 1 по улице Циолковского.
По данным ведомства, 57-летняя женщина не предоставила преимущества в движении и столкнулась с автомобилем скорой медицинской помощи ГАЗ-32214. В аварии пострадала пассажир «скорой». Женщину доставили в медучреждение.
На данный момент проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства и причины аварии, пояснили в пресс-службе омской Госавтоинспекции.