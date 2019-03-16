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Posted 16 марта 2019, 05:37

Published 16 марта 2019, 05:37

Modified 19 августа, 21:03

Updated 19 августа, 21:03

В ДТП на Набережной пострадала пассажир скорой

В ДТП на Набережной пострадала пассажир скорой

16 марта 2019, 05:37
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Сегодня утром в 8:30 в дежурную часть ГИБДД сообщили об аварии на Иртышской Набережной.

Полицейские, прибывшие на место, установили, что столкновение произошло между «Маздой 3» и скорой помощью во время того, как водитель легковушки выезжала с парковки у дома № 1 по улице Циолковского.

По данным ведомства, 57-летняя женщина не предоставила преимущества в движении и столкнулась с автомобилем скорой медицинской помощи ГАЗ-32214. В аварии пострадала пассажир «скорой». Женщину доставили в медучреждение.

На данный момент проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства и причины аварии, пояснили в пресс-службе омской Госавтоинспекции.

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