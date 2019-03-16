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Posted 16 марта 2019, 09:53

Published 16 марта 2019, 09:53

Modified 19 августа, 21:03

Updated 19 августа, 21:03

Департамент транспорта выиграл 37-миллионный иск к ПП-4

Департамент транспорта выиграл 37-миллионный иск к ПП-4

16 марта 2019, 09:53
Фото: Медиахолдинг 1MI.
В минувшую среду Арбитражный суд Омской области вынес решение по иску департамента транспорта города к МП «ПП №4». Муниципальное предприятие задолжало департаменту более 37,5 млн рублей.

Согласно документам суда, дептранспорта мэрии Омска в январе прошлого года заключил договор с муниципальным предприятием в предоставлении субсидии из бюджета города. Деньги должны были покрыть недополученный доход из-за льгот на проезд в городском транспорте.

За весь 2018 год департамент перечислил на счет организации почти 85 млн рублей. Сумма недополученных доходов в 2018 году составила 47,2 млн рублей, разницу в 37,5 млн рублей ПП-4 должно было вернуть, однако до настоящего времени деньги в бюджет города не поступили.

Муниципальное предприятие города Омска «Пассажирское предприятие № 4» признало исковые требования в полном объеме, потому иск о взыскании денег был полностью удовлетворен. Кроме этого с ПП-4 полагалось взыскать госпошлину в размере 200 тыс. рублей, однако суд уменьшил ее размер до 1 тыс. рублей.

В итоге суд Арбитражный суд Омской области решил взыскать с МП «ПП №4» 37 546 980 руб. 20 коп. в казну регионального бюджета, а также взыскать 1 000 рублей госпошлины в федеральный бюджет.

Решение в силу пока не вступило и может быть обжаловано в течение месяца.

Отметим, что это не единственный иск департамента к пассажирским предприятиям. С ОАО «ПАТП №2» департамент транспорта взыскал 32,5 млн рублей. Ранее Александр Вялков объяснял необходимость взыскание средств требованиями бюджетного кодекса и порядком взыскания просроченной задолженности.

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