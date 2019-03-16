Департамент транспорта выиграл 37-миллионный иск к ПП-4

Posted 16 марта 2019, 09:53
Published 16 марта 2019, 09:53
Modified 19 августа, 21:03
Updated 19 августа, 21:03
Согласно документам суда, дептранспорта мэрии Омска в январе прошлого года заключил договор с муниципальным предприятием в предоставлении субсидии из бюджета города. Деньги должны были покрыть недополученный доход из-за льгот на проезд в городском транспорте.
За весь 2018 год департамент перечислил на счет организации почти 85 млн рублей. Сумма недополученных доходов в 2018 году составила 47,2 млн рублей, разницу в 37,5 млн рублей ПП-4 должно было вернуть, однако до настоящего времени деньги в бюджет города не поступили.
Муниципальное предприятие города Омска «Пассажирское предприятие № 4» признало исковые требования в полном объеме, потому иск о взыскании денег был полностью удовлетворен. Кроме этого с ПП-4 полагалось взыскать госпошлину в размере 200 тыс. рублей, однако суд уменьшил ее размер до 1 тыс. рублей.
В итоге суд Арбитражный суд Омской области решил взыскать с МП «ПП №4» 37 546 980 руб. 20 коп. в казну регионального бюджета, а также взыскать 1 000 рублей госпошлины в федеральный бюджет.
Решение в силу пока не вступило и может быть обжаловано в течение месяца.