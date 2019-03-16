Департамент транспорта выиграл 37-миллионный иск к ПП-4

За весь 2018 год департамент перечислил на счет организации почти 85 млн рублей. Сумма недополученных доходов в 2018 году составила 47,2 млн рублей, разницу в 37,5 млн рублей ПП-4 должно было вернуть, однако до настоящего времени деньги в бюджет города не поступили.