Следком проверит родителей 11-летнего мальчика, ушедшего из дома на ночь

Posted 15 марта 2019, 06:22
Published 15 марта 2019, 06:22
Modified 19 августа, 21:03
Updated 19 августа, 21:03
Матвей, ученик 3 класса коррекционной школы, не предупредив родителей ушел в гости к однокласснику и допоздна проиграл в компьютерные игры. Мама одноклассника не сообщила родителям Матвея, что он остается на ночь, и только в 10 часов утра, когда узнала о розыске ребенка, позвонила матери мальчика.
В настоящее время следователи осматривают квартиру, где ночевал мальчик, опрашивают свидетелей. Также в процессе проверки следователи выяснят условия жизни и воспитания мальчика, причины, почему он ушел из дома.
Кроме того, с родителями обоих школьников проведут профилактические беседы, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Омской области.