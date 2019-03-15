Следком проверит родителей 11-летнего мальчика, ушедшего из дома на ночь

Матвей, ученик 3 класса коррекционной школы, не предупредив родителей ушел в гости к однокласснику и допоздна проиграл в компьютерные игры. Мама одноклассника не сообщила родителям Матвея, что он остается на ночь, и только в 10 часов утра, когда узнала о розыске ребенка, позвонила матери мальчика.