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Posted 15 марта 2019, 06:22

Published 15 марта 2019, 06:22

Modified 19 августа, 21:03

Updated 19 августа, 21:03

Следком проверит родителей 11-летнего мальчика, ушедшего из дома на ночь

Следком проверит родителей 11-летнего мальчика, ушедшего из дома на ночь

15 марта 2019, 06:22
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Тюкалинском районе Омской области удалось найти 11-летнего Матвея, который накануне, 14 марта, ушел из дома и не вернулся. Выяснилось, что мальчик провел ночь у одноклассника.

Матвей, ученик 3 класса коррекционной школы, не предупредив родителей ушел в гости к однокласснику и допоздна проиграл в компьютерные игры. Мама одноклассника не сообщила родителям Матвея, что он остается на ночь, и только в 10 часов утра, когда узнала о розыске ребенка, позвонила матери мальчика.

В настоящее время следователи осматривают квартиру, где ночевал мальчик, опрашивают свидетелей. Также в процессе проверки следователи выяснят условия жизни и воспитания мальчика, причины, почему он ушел из дома.

Кроме того, с родителями обоих школьников проведут профилактические беседы, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Омской области.

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