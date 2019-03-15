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Posted 15 марта 2019, 13:05

Published 15 марта 2019, 13:05

Modified 19 августа, 21:03

Updated 19 августа, 21:03

Школьниками, избившими пожилую омичку, заинтересовалась полиция

Школьниками, избившими пожилую омичку, заинтересовалась полиция

15 марта 2019, 13:05
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Полиция проводит проверку по информации из соцсетей, согласно которой подростки накануне, 14 марта, избили пожилую женщину.

Личности нарушителей порядка ведомством уже установлены. К происшествию оказались причастны трое учеников школы № 1 Центрального района Омска в возрасте от 9 до 11 лет.

В пресс-службе УМВД России по Омской области отметили, что с родителями школьников уже работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Дети оправдывают свой поступок тем, что хотели повеселиться.

«По результатам проверки будет решен вопрос о постановке подростков на учет в инспекции по делам несовершеннолетних отдела полиции № 9 УМВД России по городу Омску», - пояснили в пресс-службе ведомства.

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