Школьниками, избившими пожилую омичку, заинтересовалась полиция

Posted 15 марта 2019, 13:05
Published 15 марта 2019, 13:05
Modified 19 августа, 21:03
Updated 19 августа, 21:03
Личности нарушителей порядка ведомством уже установлены. К происшествию оказались причастны трое учеников школы № 1 Центрального района Омска в возрасте от 9 до 11 лет.
В пресс-службе УМВД России по Омской области отметили, что с родителями школьников уже работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Дети оправдывают свой поступок тем, что хотели повеселиться.
«По результатам проверки будет решен вопрос о постановке подростков на учет в инспекции по делам несовершеннолетних отдела полиции № 9 УМВД России по городу Омску», - пояснили в пресс-службе ведомства.