Омичи заплатили полмиллиона рублей за выловленную в реках рыбу

Posted 15 марта 2019, 13:41
Published 15 марта 2019, 13:41
Modified 19 августа, 21:03
Updated 19 августа, 21:03
В 2018 году 44 плательщика официально отлавливали биоресурсы из рек Омской области. Это на 5 человек, или на 17% больше, чем в 2017 году. За пользование водными ресурсами они заплатили 512 тыс. рублей, что на 28% больше, чем поступило в региональный бюджет в 2017 году.
В ведомстве отмечают, что общая сумма сбора увеличилась из-за существенного увеличения вылова рыбодобывающими компаниями. При этом ресурсы добывались исключительно на внутренних водных объектах.