Омичи заплатили полмиллиона рублей за выловленную в реках рыбу

В 2018 году 44 плательщика официально отлавливали биоресурсы из рек Омской области. Это на 5 человек, или на 17% больше, чем в 2017 году. За пользование водными ресурсами они заплатили 512 тыс. рублей, что на 28% больше, чем поступило в региональный бюджет в 2017 году.