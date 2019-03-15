gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 марта 2019, 13:41

Published 15 марта 2019, 13:41

Modified 19 августа, 21:03

Updated 19 августа, 21:03

Омичи заплатили полмиллиона рублей за выловленную в реках рыбу

Омичи заплатили полмиллиона рублей за выловленную в реках рыбу

15 марта 2019, 13:41
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Региональное управление федеральной налоговой службы рассказало, во сколько обошлась омичам свежепойманная речная рыба.

В 2018 году 44 плательщика официально отлавливали биоресурсы из рек Омской области. Это на 5 человек, или на 17% больше, чем в 2017 году. За пользование водными ресурсами они заплатили 512 тыс. рублей, что на 28% больше, чем поступило в региональный бюджет в 2017 году.

В ведомстве отмечают, что общая сумма сбора увеличилась из-за существенного увеличения вылова рыбодобывающими компаниями. При этом ресурсы добывались исключительно на внутренних водных объектах.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика