Оборот всех малых организаций Омска составил более 222 млрд рублей

Posted 15 марта 2019, 12:39
Published 15 марта 2019, 12:39
Modified 19 августа, 21:03
Updated 19 августа, 21:03
По информации ведомства, в 2018 году на территории Омской области, без учета микропредприятий, действовали 2 513 малых организаций.
Всего на малых предприятиях, согласно информации Омскстата, в 2018 году было занято 74 тыс. человек. Около 45,7 тыс. человек работали на предприятиях, связанных с недвижимым имуществом, оптовой и розничной торговлей, с обрабатывающими производствами и строительством.
Годовой оборот всех малых организаций составил 222,1 млрд рублей. Из этой суммы 52,3% были получены в оптовой и розничной торговле.
Больше всего малые предприятия заработали на торговле – 85,6 млн рублей. Чуть меньше на строительстве – 27,6 млн рублей. На обрабатывающем производстве организации заработали почти 26,5 млн рублей, на сельском и лесном хозяйстве, охоте и рыболовстве – почти 11 млн рублей.
В сфере образования оборот малых предприятий составил 105 тыс. рублей, на здравоохранении предприятия получили 2,6 млн рублей. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания принесла малым организациям около 4,4 млн рублей, а операции с недвижимым имуществом добавили 14,5 млн рублей.
В ведомстве также пояснили, что всем работникам малых предприятий в 2018 году было начислено немногим меньше 19 млн рублей заработной платы.