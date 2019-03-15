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Posted 15 марта 2019, 12:39

Published 15 марта 2019, 12:39

Modified 19 августа, 21:03

Updated 19 августа, 21:03

Оборот всех малых организаций Омска составил более 222 млрд рублей

Оборот всех малых организаций Омска составил более 222 млрд рублей

15 марта 2019, 12:39
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Омскстат опубликовал данные о представителях малых кредитных организаций. Половину из их общего оборота составляет торговля.

По информации ведомства, в 2018 году на территории Омской области, без учета микропредприятий, действовали 2 513 малых организаций.

Всего на малых предприятиях, согласно информации Омскстата, в 2018 году было занято 74 тыс. человек. Около 45,7 тыс. человек работали на предприятиях, связанных с недвижимым имуществом, оптовой и розничной торговлей, с обрабатывающими производствами и строительством.

Годовой оборот всех малых организаций составил 222,1 млрд рублей. Из этой суммы 52,3% были получены в оптовой и розничной торговле.

Больше всего малые предприятия заработали на торговле – 85,6 млн рублей. Чуть меньше на строительстве – 27,6 млн рублей. На обрабатывающем производстве организации заработали почти 26,5 млн рублей, на сельском и лесном хозяйстве, охоте и рыболовстве почти 11 млн рублей.

В сфере образования оборот малых предприятий составил 105 тыс. рублей, на здравоохранении предприятия получили 2,6 млн рублей. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания принесла малым организациям около 4,4 млн рублей, а операции с недвижимым имуществом добавили 14,5 млн рублей.

В ведомстве также пояснили, что всем работникам малых предприятий в 2018 году было начислено немногим меньше 19 млн рублей заработной платы.

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