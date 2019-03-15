Оборот всех малых организаций Омска составил более 222 млрд рублей

Всего на малых предприятиях, согласно информации Омскстата, в 2018 году было занято 74 тыс. человек. Около 45,7 тыс. человек работали на предприятиях, связанных с недвижимым имуществом, оптовой и розничной торговлей, с обрабатывающими производствами и строительством.