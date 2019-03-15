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Posted 15 марта 2019, 02:13

Published 15 марта 2019, 02:13

Modified 19 августа, 21:02

Updated 19 августа, 21:02

На выходные омичей ожидает похолодание до -20 градусов и метель

На выходные омичей ожидает похолодание до -20 градусов и метель

15 марта 2019, 02:13
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В ближайшие дни погода в Омской области изменится — на смену оттепели придет похолодание, вновь пойдет снег.

Согласно прогнозу синоптиков ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», сегодня, 15 марта, днем будет еще довольно тепло, -2...+3 градуса. Однако плюсовая температура будет сопровождаться сильным ветром. Его скорость составит 12-17 м/с с порывами до 22 м/с. Ожидаются осадки в виде дождя и снега, метель. На дорогах гололедица.

В субботу, 16 марта, произойдет понижение температуры. Ночью похолодает до -7...-12 градусов, при прояснении температура упадет до -17 градусов. Днем столбик термометра покажет 5-10 градусов мороза. Скорость западного, северо-западного ветра достигнет 12-17 м/с с порывами до 22 м/с. Ожидается снег и метель.

В воскресенье, 17 марта, ночью продолжит идти снег, метель. Днем осадки прекратятся. Ночная температура опустится до 10-15 градусов мороза, при прояснении похолодает до -20 градусов. Днем столбик термометра покажет -3...-8 градусов. Скорость ветра составит ночью 7-12 м/с, местами с порывами до 17 м/с, днем — 6-11 м/с.

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