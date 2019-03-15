На выходные омичей ожидает похолодание до -20 градусов и метель

Согласно прогнозу синоптиков ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», сегодня, 15 марта, днем будет еще довольно тепло, -2...+3 градуса. Однако плюсовая температура будет сопровождаться сильным ветром. Его скорость составит 12-17 м/с с порывами до 22 м/с. Ожидаются осадки в виде дождя и снега, метель. На дорогах гололедица.