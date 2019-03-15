Директора «Крутогорского НПЗ» вызвали в суд

Posted 15 марта 2019, 04:47
Published 15 марта 2019, 04:47
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
Прокуратура Октябрьского округа требует привлечь Минаева к административной ответственности.
«В установленный законом срок не представлена информация собственнику (совету акционеров) о наличии признаков банкротства», - уточнили в региональной прокуратуре.
Заявление ведомства принято к производству. Судебное разбирательство назначено на 8 апреля 2019 года. К этому времени стороны должны подготовить полный пакет документов.