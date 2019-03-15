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Posted 15 марта 2019, 04:47

Published 15 марта 2019, 04:47

Modified 19 августа, 21:02

Updated 19 августа, 21:02

Директора «Крутогорского НПЗ» вызвали в суд

Директора «Крутогорского НПЗ» вызвали в суд

15 марта 2019, 04:47
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Арбитражный суд Омской области на рассмотрение поступило исковое заявление в отношении генерального директора ООО «ВСП Крутогорский НПЗ» Евгения Минаева.

Прокуратура Октябрьского округа требует привлечь Минаева к административной ответственности.

«В установленный законом срок не представлена информация собственнику (совету акционеров) о наличии признаков банкротства», - уточнили в региональной прокуратуре.

Заявление ведомства принято к производству. Судебное разбирательство назначено на 8 апреля 2019 года. К этому времени стороны должны подготовить полный пакет документов.

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