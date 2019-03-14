Руководителей «Омскгоргаза» и ХК «Акция» задержали и этапировали в Москву

Арестованных руководителей этапировали в Москву, где накануне, 13 марта, Басманный суд рассмотрел ходатайства Следственного комитета России об аресте обеих женщин. Следствие настаивало, что их нельзя оставлять на свободе, поскольку фигурантки могут скрыться, уничтожить улики или другим образом повлиять на ход расследования.