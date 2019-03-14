Руководителей «Омскгоргаза» и ХК «Акция» задержали и этапировали в Москву

Posted 14 марта 2019, 03:08
Published 14 марта 2019, 03:08
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
Речь идет о громком деле, по которому уже были арестованы депутат регионального парламента, председатель совета директоров холдинговой компании «Акция» Сергей Калинин и первый заместитель генерального директора ОАО «Омскгоргаз» Александр Орлов. Размер предполагаемого ущерба, нанесенного фигурантами уголовного дела, составляет 1,4 млрд рублей.
Арестованных руководителей этапировали в Москву, где накануне, 13 марта, Басманный суд рассмотрел ходатайства Следственного комитета России об аресте обеих женщин. Следствие настаивало, что их нельзя оставлять на свободе, поскольку фигурантки могут скрыться, уничтожить улики или другим образом повлиять на ход расследования.
Однако суд лишь продлил срок задержания Ольги Шебловой еще на 72 часа до сбора сторонами дополнительных доказательств, а Инне Пахотиной назначил домашний арест, сообщает «Коммерсантъ».