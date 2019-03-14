gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 марта 2019, 13:48

Published 14 марта 2019, 13:48

Modified 19 августа, 21:02

Updated 19 августа, 21:02

Пьяный водитель «ВАЗа» колесил по ночным дорогам Омска

Пьяный водитель «ВАЗа» колесил по ночным дорогам Омска

14 марта 2019, 13:48
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Вчера ночью, в 2:50, в дежурную часть Госавтоинспекции поступило сообщение о том, что по улице Суворова двигается ВАЗ- 21120, за рулем которого, возможно, находится человек в состоянии опьянения.

Информацию передали ближайшему экипажу ДПС. Инспекторы проследовали на улицу Суровова и нашли указанный автомобиль у дома № 170. За рулем машины оказался 38-летний омич с признаками алкогольного опьянения.

Медосвидетельствование это подтвердило: алкотестер показал пары алкоголя в количестве 1,17 мг/л. От управления транспортным средством водителя отстранили и отправили машину на специализированную стоянку.

В пресс-службе омской Госавтоинспекции рассказали, что на омича возбудили административное дело по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Мужчине грозит штраф в размере до 30 тыс. рублей с лишением прав на срок до двух лет.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика