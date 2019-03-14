Пьяный водитель «ВАЗа» колесил по ночным дорогам Омска

Posted 14 марта 2019, 13:48
Published 14 марта 2019, 13:48
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
Информацию передали ближайшему экипажу ДПС. Инспекторы проследовали на улицу Суровова и нашли указанный автомобиль у дома № 170. За рулем машины оказался 38-летний омич с признаками алкогольного опьянения.
Медосвидетельствование это подтвердило: алкотестер показал пары алкоголя в количестве 1,17 мг/л. От управления транспортным средством водителя отстранили и отправили машину на специализированную стоянку.
В пресс-службе омской Госавтоинспекции рассказали, что на омича возбудили административное дело по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Мужчине грозит штраф в размере до 30 тыс. рублей с лишением прав на срок до двух лет.