Пьяный водитель «ВАЗа» колесил по ночным дорогам Омска

В пресс-службе омской Госавтоинспекции рассказали, что на омича возбудили административное дело по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Мужчине грозит штраф в размере до 30 тыс. рублей с лишением прав на срок до двух лет.