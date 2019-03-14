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Posted 14 марта 2019, 12:33

Published 14 марта 2019, 12:33

Modified 19 августа, 21:02

Updated 19 августа, 21:02

Погорельцы и тяжелобольные омичи получат матпомощь из городского бюджета

Погорельцы и тяжелобольные омичи получат матпомощь из городского бюджета

14 марта 2019, 12:33
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Горожанам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, выделят деньги из городского бюджета. В прошлом году выплаты, в среднем равные 22 тыс. рублей, получил 161 омич.

На материальную поддержку, в первую очередь, могут рассчитывать омичи, которые оказались в трудной ситуации из-за пожара или другой чрезвычайной ситуации. Горожане, которым необходима медпомощь сверх госгарантий, также могут рассчитывать на материальную поддержку.

По данным пресс-службы мэрии, в прошлом году денежную выплату получили 45 жителей Ленинского округа на общую сумму около 1 млн рублей. Большая часть из обратившихся оказались погорельцами – им было выплачено 700 тыс. рублей на восстановление жилища. Еще 6 граждан нуждались в материальной помощи для оплаты лечения. Из городского бюджета им было выделено 130 тыс. рублей.

Еще три семьи обратились в окружную администрацию, чтобы получить средства на предотвращение пожара. Они получили матпомощь на ремонт печного оборудования, электросетей и приобретение новой газовой плиты.

Как отметила заместитель главы администрации Ленинского округа Елена Бебинова, омичи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, помимо денег могут получить помощь в виде одежды, продуктов питания, стройматериалов. Кроме этого, горожане могут обратиться в Центр социальной поддержки населению для бесплатной консультации по оформлению утраченных документов.

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