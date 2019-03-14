Погорельцы и тяжелобольные омичи получат матпомощь из городского бюджета

По данным пресс-службы мэрии, в прошлом году денежную выплату получили 45 жителей Ленинского округа на общую сумму около 1 млн рублей. Большая часть из обратившихся оказались погорельцами – им было выплачено 700 тыс. рублей на восстановление жилища. Еще 6 граждан нуждались в материальной помощи для оплаты лечения. Из городского бюджета им было выделено 130 тыс. рублей.