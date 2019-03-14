По решению омского суда Роскомнадзор заблокировал сайты-обменники биткоинов

Судья Ольга Котельникова обосновала свое решение тем, что «процесс выпуска и обращения биткоинов полностью децентрализован и отсутствует возможность его регулирования, в том числе со стороны государства. Также криптовалюта не требует ведения специальной отчетной документации. Указанная криптовалюта не обеспечена реальной стоимостью и не содержит информации о ее держателях».