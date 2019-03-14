По решению омского суда Роскомнадзор заблокировал сайты-обменники биткоинов

Posted 14 марта 2019, 03:52
Published 14 марта 2019, 03:52
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
Судья Ольга Котельникова обосновала свое решение тем, что «процесс выпуска и обращения биткоинов полностью децентрализован и отсутствует возможность его регулирования, в том числе со стороны государства. Также криптовалюта не требует ведения специальной отчетной документации. Указанная криптовалюта не обеспечена реальной стоимостью и не содержит информации о ее держателях».
Стоит отметить, что точно такая же формулировка была в аналогичном решении Октябрьского суда Санкт-Петербурга.
В итоге, по решению Куйбышевского суда Омска Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам-обменникам биткоинов Fastobmen.net, Pushpayer.com, Xchange.cash и агрегатор для мониторинга обменников Bestchang.