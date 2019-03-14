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Posted 14 марта 2019, 03:52

Published 14 марта 2019, 03:52

Modified 19 августа, 21:02

Updated 19 августа, 21:02

По решению омского суда Роскомнадзор заблокировал сайты-обменники биткоинов

По решению омского суда Роскомнадзор заблокировал сайты-обменники биткоинов

14 марта 2019, 03:52
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
На основании решения Куйбышевского районного суда города Омска Роскомнадзор заблокировал четыре сайта для обмена криптовалюты. Решение суда было вынесено еще 24 июля 2018 года, но исполнено лишь в марте 2019 года.

Судья Ольга Котельникова обосновала свое решение тем, что «процесс выпуска и обращения биткоинов полностью децентрализован и отсутствует возможность его регулирования, в том числе со стороны государства. Также криптовалюта не требует ведения специальной отчетной документации. Указанная криптовалюта не обеспечена реальной стоимостью и не содержит информации о ее держателях».

Стоит отметить, что точно такая же формулировка была в аналогичном решении Октябрьского суда Санкт-Петербурга.

В итоге, по решению Куйбышевского суда Омска Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам-обменникам биткоинов Fastobmen.net, Pushpayer.com, Xchange.cash и агрегатор для мониторинга обменников Bestchang.

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